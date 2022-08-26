Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году — Finance.ua

Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году Сегодня 22:06 — Финтех и Карты

Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году

Мировой технологический гигант Samsung сообщил, что запуск его криптовалютной биржи состоится уже к концу 2022 года — об этом стало известно по словам представителей компании.

В Samsung рассказали, что уже занимаются решением вопросов получения всех необходимых лицензий и разрешений для запуска биржи. Для создания собственной криптобиржи Samsung сотрудничает с 7 южнокорейскими финансовыми компаниями.

Как стало известно ранее, пользователи смогут использовать платформу для инвестирования как в криптовалюты, так и в невзаимозаменяемые токены. Также в Samsung планируют обеспечить максимальную защиту цифровых активов пользователей биржи от атак хакеров.

Следует отметить, что необходимость создания южнокорейской крипто-биржи возникла из-за планов правительства Южной Кореи заблокировать гражданам доступ к иностранным биржам, не имеющим соответствующей регистрации для работы в стране.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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