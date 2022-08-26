Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году — Finance.ua
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Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году

Финтех и Карты
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Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году
Samsung перенес дату запуска своей криптовалютной биржи: запуск уже в этом году
Мировой технологический гигант Samsung сообщил, что запуск его криптовалютной биржи состоится уже к концу 2022 года — об этом стало известно по словам представителей компании.
В Samsung рассказали, что уже занимаются решением вопросов получения всех необходимых лицензий и разрешений для запуска биржи. Для создания собственной криптобиржи Samsung сотрудничает с 7 южнокорейскими финансовыми компаниями.

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Как стало известно ранее, пользователи смогут использовать платформу для инвестирования как в криптовалюты, так и в невзаимозаменяемые токены. Также в Samsung планируют обеспечить максимальную защиту цифровых активов пользователей биржи от атак хакеров.
Следует отметить, что необходимость создания южнокорейской крипто-биржи возникла из-за планов правительства Южной Кореи заблокировать гражданам доступ к иностранным биржам, не имеющим соответствующей регистрации для работы в стране.
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
noworries
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