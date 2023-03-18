Samsung официально представила смартфоны Galaxy A54 и Galaxy A34 (фото) — Finance.ua

Samsung официально представила смартфоны Galaxy A54 и Galaxy A34 (фото) Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Samsung официально представила смартфоны Galaxy A54 и Galaxy A34 (фото)

Samsung представила Galaxy A54 и Galaxy A34 — преемников одних из самых популярных смартфонов среднего ценового сегмента.

Galaxy А34

Обе новинки получили дизайн в стиле флагманских смартфонов Galaxy S23 и S23+. Смартфоны оборудовали Super AMOLED дисплеями с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Диагональ экрана у Galaxy A54 составляет 6,4″, у Galaxy A34 — 6,6″. Устройства имеют защиту от влаги согласно классу IP67, аккумуляторы емкостью 5000 мАч и поддержку 25 Вт проводной зарядки.

Блок камер у Galaxy A54 состоит из 50 МП основного сенсора (f/1.8), 12 МП сверхширокоугольной камеры (f/2.2) и 5 МП макрокамеры (f/2.4). Также имеется фронтальная камера 32 МП (f/2.2). Galaxy A34 получил 48 МП основной модуль (f/1.8), 8 МП сверхширокоугольную камеру (f/2.2) и 5 МП макрокамеру (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП.

Galaxy А54

Внутри Galaxy A54 установлен 5 нм чипсет Exynos 1380, тогда как Galaxy A34 имеет 6 нм чип Dimensity 1080. Оба девайса предлагаются в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ накопителя (также есть слоты для карт microSD). Samsung обещает выпуск обновлений Android для устройств на период до четырех лет и патчей безопасности на период до пяти лет.

Для Galaxy A34 предлагаются лаймовый, графитовый, фиолетовый и серебряный цвета. Смартфон стоит 390 евро в модификации 6/128 ГБ и 460 евро в версии 8/256 ГБ.

Galaxy A54 доступен в лаймовом, графитовом, фиолетовом и белом цветах. Стоимость составляет 490 евро за версию 6/128 ГБ и 550 евро за вариант 8/256 ГБ.

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