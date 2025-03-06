Samsung официально объявила срок выхода One UI 7 — Finance.ua

Samsung официально объявила срок выхода One UI 7 Сегодня 23:19 — Фондовый рынок

Компания Samsung внесла некоторую ясность в развертывании One UI 7, выход которой задержался. Она подтвердила, что обновление станет общедоступным уже в апреле.

До выпуска финальной прошивки выйдут еще три бета-версии для смартфонов и планшетов серий Galaxy Z Flip 6, Fold 6, Galaxy S23 и Galaxy Tab S10. Первая из них, предназначенная для складных устройств, будет доступна уже на этой неделе. В то же время, южнокорейский гигант закрыл регистрацию в бета-программе для владельцев Galaxy S24.

Samsung ранее объяснила задержку релиза новой ОС стремлением совершить значительный скачок вперед. Подробности о возможных уникальных фишках, впрочем, остались неизвестными. Теперь стало известно, что во всех элементах интерфейса One UI 7 будут присутствовать «передовые AI-агенты с мультимодальными возможностями». Один из них был презентован на этой неделе.

В компании также напомнили, что функции Galaxy AI будут бесплатными только до конца 2025 года. Затем они будут предоставляться по подписке.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.