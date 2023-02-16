Samsung объявила об изъятии всех своих казначейских акций на сумму около $2,33 млрд — Finance.ua

Samsung объявила об изъятии всех своих казначейских акций на сумму около $2,33 млрд Вчера 23:35 — Фондовый рынок

Samsung объявила об изъятии всех своих казначейских акций на сумму около $2,33 млрд

Южнокорейский производитель электроники Samsung C&T Corp. в четверг объявил об изъятии всех своих казначейских акций на сумму около 3 трлн вон (2,33 млрд долларов) по текущей рыночной цене в течение следующих пяти лет, чтобы повысить стоимость активов.

Об этом сообщает Reuters

Компания заявила об одобрении плана, который коснется 24 718 099 простых акций и 159 835 привилегированных акций, что составляет 13,2% и 9,8% акций в обращении соответственно.

Samsung также отметила, что планирует повысить стоимость акций, сохраняя дивидендную политику возврата 60-70% дивидендного дохода от аффилированных компаний в течение трех лет до 2025 года, а также о намерении поддерживать выплату не менее 2000 вон на акцию.

Казначейская акция — это собственная акция компании, которую компания хранит у себя. Изъятие собственных акций происходит, когда компания решает выкупить свои акции у акционеров. Это ведет к увеличению общей стоимости акций в обращении, что выгодно компании, поскольку стоимость одной акции увеличится. Акционеры могут извлечь выгоду из этого действия, если компания выплачивает дивиденды или если компания планирует ликвидироваться в ближайшее время. Это также может использоваться как способ для компании привлечь капитал для новых проектов или погасить долги.

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