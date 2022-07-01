Samsung начала производство еще меньших чипов: они имеют 3-нанометровую основу — Finance.ua
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Samsung начала производство еще меньших чипов: они имеют 3-нанометровую основу

Технологии&Авто
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Samsung начала производство еще меньших чипов: они имеют 3-нанометровую основу
Samsung начала производство еще меньших чипов: они имеют 3-нанометровую основу
Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила о начале производства 3-нанометровых чипов с архитектурой GAA.
Как отмечают в Samsung, новые чипы более производительны и энергоэффективны по сравнению с 5-нанометровыми чипами. Технология 3-нанометровых чипов первого поколения может снизить энергопотребление процессоров до 45%. Производительность может вырасти на 23%, а площадь процессоров — на 16%.
3-нанометровые чипы второго поколения еще более эффективны: снижают энергопотребление до 50%, повышают производительность на 30% и уменьшают площадь процессоров на 35%.
По материалам:
ua.news
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