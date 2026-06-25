Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
Три цвета и цена около 300 долларов
- черный (Black);
- синий (Blue);
- светло-зеленый (Light Green).
Дизайн
- тройную основную камеру на задней панели;
- светодиодную вспышку рядом с блоком камер;
- кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев;
- кнопки регулировки громкости на правой грани корпуса.
Какие характеристики
- 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED;
- разрешение Full HD+;
- частоту обновления 120 Гц;
- основную камеру на 50 МП;
- сверхшироугольный модуль на 5 МП;
- макрокамеру на 2 МП;
- процессор Snapdragon 6 Gen 3;
- аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.
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