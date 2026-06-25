Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки

До официальной презентации Samsung Galaxy A27 остается все меньше времени, а количество утечек продолжает расти.

На этот раз в сети появились изображения розничной упаковки смартфона, которые не только подтвердили его дизайн, но и раскрыли цветовые варианты и вероятную стоимость.

Фото опубликовал кенийский интернет магазин Phoneporium. На снимках показаны коробки сразу трех цветных версий устройства.

Три цвета и цена около 300 долларов

Согласно обнародованной информации, Samsung Galaxy A27 будет доступен в следующих цветах:

черный (Black);

синий (Blue);

светло-зеленый (Light Green).

Также источник утверждает, что версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 38 000 кенийских шиллингов, что составляет примерно 293 доллара США.

Дизайн

Изображение коробки подтверждает предыдущие утечки относительно внешнего вида устройства.

На рендере можно увидеть:

тройную основную камеру на задней панели;

светодиодную вспышку рядом с блоком камер;

кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев;

кнопки регулировки громкости на правой грани корпуса.

Кроме того, на упаковке указана 24-месячная гарантия.

Какие характеристики

По предварительным утечкам, Galaxy A27 получит достаточно мощную оснастку для смартфона среднего класса.

Ожидаемые характеристики включают:

6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED;

разрешение Full HD+;

частоту обновления 120 Гц;

основную камеру на 50 МП;

сверхшироугольный модуль на 5 МП;

макрокамеру на 2 МП;

процессор Snapdragon 6 Gen 3;

аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.