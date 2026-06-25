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Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки

Фондовый рынок
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Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
До официальной презентации Samsung Galaxy A27 остается все меньше времени, а количество утечек продолжает расти.
На этот раз в сети появились изображения розничной упаковки смартфона, которые не только подтвердили его дизайн, но и раскрыли цветовые варианты и вероятную стоимость.
Фото опубликовал кенийский интернет магазин Phoneporium. На снимках показаны коробки сразу трех цветных версий устройства.

Три цвета и цена около 300 долларов

Согласно обнародованной информации, Samsung Galaxy A27 будет доступен в следующих цветах:
  • черный (Black);
  • синий (Blue);
  • светло-зеленый (Light Green).
Также источник утверждает, что версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 38 000 кенийских шиллингов, что составляет примерно 293 доллара США.

Дизайн

Изображение коробки подтверждает предыдущие утечки относительно внешнего вида устройства.
На рендере можно увидеть:
  • тройную основную камеру на задней панели;
  • светодиодную вспышку рядом с блоком камер;
  • кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев;
  • кнопки регулировки громкости на правой грани корпуса.
Кроме того, на упаковке указана 24-месячная гарантия.

Какие характеристики

По предварительным утечкам, Galaxy A27 получит достаточно мощную оснастку для смартфона среднего класса.
Ожидаемые характеристики включают:
  • 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED;
  • разрешение Full HD+;
  • частоту обновления 120 Гц;
  • основную камеру на 50 МП;
  • сверхшироугольный модуль на 5 МП;
  • макрокамеру на 2 МП;
  • процессор Snapdragon 6 Gen 3;
  • аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.
По материалам:
iLenta
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