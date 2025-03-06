Samsung анонсировала дату выхода стабильной версии One UI 7 на Android 15 — Finance.ua

Samsung анонсировала дату выхода стабильной версии One UI 7 на Android 15 Сегодня 02:10 — Фондовый рынок

Samsung анонсировала дату выхода стабильной версии One UI 7 на Android 15

Компания Samsung объявила о расширении программы бета-тестирования One UI 7.0, базирующейся на Android 15. Она также поделилась планами по срокам выпуска стабильной версии обновления системы.

По словам представителей компании, стабильное обновление One UI 7.0 станет доступно пользователям в начале апреля 2025 года. Первоначально новую версию получат устройства серии Galaxy S24, и только после этого обновление появится для более старых моделей смартфонов и планшетов.

Что еще известно

Перед выпуском стабильной версии Samsung планирует расширить бета-приложение, которое позволит пользователям испытать новые функции и усовершенствования.

В рамках этой программы бета-версия One UI 7.0 будет доступна для нескольких моделей, среди которых Galaxy A55, вся серия Galaxy S23, а также новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Кроме того, бета-тестирование охватит и планшеты 7.0 еще до официального релиза.

Остаются открытыми вопросы нововведений, которые получит новая версия, но ожидается, что One UI 7.0 принесет значительные изменения в интерфейсе, улучшения в функциональности, а также новые возможности для персонализации и взаимодействия с устройством.

itechua По материалам:

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