Самое дорогое шампанское в истории выставили на криптоаукцион (фото) — Finance.ua
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Самое дорогое шампанское в истории выставили на криптоаукцион (фото)

Финтех и Карты
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Производитель шампанского Champagne Avenue Foch выставил на аукцион бутылку игристого напитка, которая может стать самой дорогой в истории. Особенность лота в том, что его можно купить только за криптовалюту.
Шампанское Magnum продается на NFT-маркетплейсе OpenSea за 2500 ETH, но физическую бутылку получит только тот, кто этот токен уничтожит.
Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, изначальная стоимость бутылки по курсу на 24 июня превышает $2,8 млн.
Вино произведено из винограда сорта Премьер Крю урожая 2017 года в поместье Allouchery на северо-востоке Франции, сообщили в Champagne Avenue Foch. В семействе Алушери утверждают, что сохранили многовековые винодельческие традиции и даже используют те же самые прессы для вина, что многие поколения до них.
Сама бутылка единственная в своем роде — она украшена изображениями «элитных» NFT из коллекций Sneaky Vampire Syndicate и Bored Ape Yacht Club, а также этикеткой из чистого олова с камнями Swarovski. Идея принадлежит британскому предпринимателю Шамми Шину.
Шампанское Magnum
Шампанское Magnum, Обозреватель
«NFT — это новые бриллианты ... Я полагаю, его несколько раз перепродадут, прежде чем физическая бутылка попадет к нужному человеку, который будет ее ходлить (удерживать актив в ожидании роста курса. — Ред.). Чтобы получить физическую бутылку шампанского, покупателю необходимо „сжечь“ NFT. Само шампанское также является произведением искусства непревзойденного качества»,
— — говорит Шин.

Презентация бутылки состоится 25 июня в лондонском клубе The Box. Аукцион продлится до 17 сентября, но возраст его участников ограничен 21 годом.
Любопытно, что Шамми Шину принадлежит и предыдущий рекорд. Именно он создал шампанское Taste of Diamonds, которое считалось самым дорогим прежде — в 2013 году его продали за $1,3 млн.
Зарабоать не только на «шампанском» можно, воспользвовавшись платформой aStake для автоматизированного стейкинга. Она позволяет зарабатывать пассивно на криптовалюте.

Заработать с aStake

По материалам:
Обозреватель
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