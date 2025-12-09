Саммит ЕС в декабре станет решающим для финансирования Украины в течение двух лет Сегодня 15:10

Саммит лидеров ЕС, который состоится 18−19 декабря в Брюсселе, будет иметь решающее значение, особенно в отношении финансирования Украины на 2026−2027 годы.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24

Он отметил, что Евросовет начнет заседание по обсуждению Украины.

«Последние события подчеркивают необходимость срочных действий со стороны ЕС. На октябрьском Европейском совете мы обязались решить неотложные финансовые потребности Украины, в частности для военных и оборонных усилий. На нашей следующей встрече нам придется определить, как выполнить это обязательство», — написал Кошта.

Он добавил, что на момент подготовки письма-приглашения лидерам ЕС продолжаются дипломатические усилия по достижению справедливого и крепкого мира в Украине.

В частности, лидеры обсудят, «как лучше продолжать защищать интересы Европы и как усилить переговорную позицию Украины».

«Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на россию», — добавил он.

На саммите ЕС 18 декабря лидеры также обсудят внешнее экономическое и политическое давление.

«Я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями относительно геоэкономической ситуации и ее последствий для конкурентоспособности ЕС. Европейская конкурентоспособность не существует в вакууме. Важно обсудить давление, но также и возникающие в мире возможности, характеризующиеся ростом геоэкономической конкуренции, и в котором экономические отношения, основанные на правилах, и традиционные партнерства больше нельзя воспринимать как должное», — пишет Кошта.

Кроме того, на саммите будут говорить о расширении ЕС, в частности, оценят прогресс в реформах стран-кандидатов на вступление.

Также, как отметил Кошта, речь пойдет о глобальной экономической ситуации, ситуации на Ближнем Востоке, решениях по европейской обороне и безопасности, а также миграции.

«Как всегда, я приложу усилия, чтобы наше заседание длилось один день. Но моим ключевым приоритетом является выполнение важных решений, которые необходимо принять, а именно что касается финансирования Украины», — отметил президент Евросовета.

Также ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для «репарационного займа» Украине.

