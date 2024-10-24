Саммит БРИКС: россия не смогла заручиться международной поддержкой — Finance.ua

Саммит БРИКС: россия не смогла заручиться международной поддержкой Сегодня 11:12

Саммит БРИКС: россия не смогла заручиться международной поддержкой

Принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала желаемую для Кремля альтернативную структуру безопасности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в декларации только однажды упоминается война россии в Украине.

«В декларации указано, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН — включая положения об уважении к территориальной целостности — и что государства БРИКС приветствуют „релевантные“ предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии», — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что украинский МИД отреагировал на казанскую декларацию, заявив, что она свидетельствует о том, что россии не удалось «экспортировать» свои взгляды на смену мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита БРИКС. Ведомство заявило, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не одни в вопросе войны россии против Украины, вероятно, потому, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

«Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится россия, и заявила, что Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию», — добавляется в отчете.

Справка Finance.ua:

В российской Казани 22 октября стартовал 16-й саммит БРИКС, с участием развивающихся стран, которые демонстрируют рост влияния незападного мира.

Но партнеры москвы из Китая, Индии, Бразилии и арабского мира призывают правителя рф путина найти способ покончить с войной в Украине.

Укрінформ По материалам:

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