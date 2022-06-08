Самая сложная в истории посевная: назвали три проблемы сбора урожая — Finance.ua
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Самая сложная в истории посевная: назвали три проблемы сбора урожая

Сегодня 21:03Казна и Политика
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Посевная кампания в Украине, невзирая на войну, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Теперь начинается подготовка к уборке урожая. Шмыгаль назвал три основных проблемы, с которыми столкнутся аграрии.
Среди них — необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов в стране остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.
Также нужно сохранить новый урожай. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.
Третья проблема — обеспечение горючего для аграриев. Профильным министерствам и ВГА поручено обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за оккупации россиянами южных территорий возникли проблемы с поставками ранних овощей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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