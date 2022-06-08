Самая сложная в истории посевная: назвали три проблемы сбора урожая — Finance.ua

Самая сложная в истории посевная: назвали три проблемы сбора урожая

Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Посевная кампания в Украине, невзирая на войну, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь начинается подготовка к уборке урожая. Шмыгаль назвал три основных проблемы, с которыми столкнутся аграрии.

Среди них — необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов в стране остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

Также нужно сохранить новый урожай. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

Третья проблема — обеспечение горючего для аграриев. Профильным министерствам и ВГА поручено обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за оккупации россиянами южных территорий возникли проблемы с поставками ранних овощей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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