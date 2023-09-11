Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото) — Finance.ua
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Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото)

Технологии&Авто
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Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото)
Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото), Фото: bonhams.com
В Великобритании на аукционе Bonhams было продано купе Toyota 2000 GT 1967 года. За винтажный спортивный автомобиль отдали 799 000 фунтов стерлингов ($996 000).
Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Столь высокая цена Toyota 2000 GT не удивляет, ведь это самая дорогая модель японской марки. Купе очень ценится коллекционерами, и уже несколько из них продали по цене более миллиона долларов.
Неслыханная стоимость Toyota 2000 GT 1967 года обусловлена ​​несколькими факторами. Во-первых, модель редкая — выпущено только 337 таких купе. Во-вторых, это первый спорткар Toyota.
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
В-третьих, Toyota 2000 GT отметилась громкими гоночными победами, что позволило японской компании стать известной во всем мире. К тому же авто засветилось в фильме о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды».
Купе Toyota 2000 GT привлекает элегантным дизайном с длинным капотом и выдвижными фарами. Для своего времени модель была инновационной — получила независимую подвеску всех колес и дисковые тормоза.
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Под капотом установлена ​​2,0-литровая рядная шестерка на 150 л. с., созданная в Yamaha. С 5-ступенчатой ​​механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.
Именно этот автомобиль был приобретен в 1968 году управляющим консульства Toyota в Мозамбике. Позже авто оказалось в Португалии, а в 2011 году переехало в Великобританию. Спорткар Toyota хорошо сохранился, но все равно прошел реставрацию.
По материалам:
Фокус
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