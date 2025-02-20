Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами во время военного положения в Украине — Finance.ua
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Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами во время военного положения в Украине

Технологии&Авто
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Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами во время военного положения в Украине
Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами во время военного положения в Украине
В Украине водители не штрафуются за управление авто с просроченными водительскими правами, если их срок действия истек во время военного положения.
По данным Главного сервисного центра МВД, такие удостоверения остаются действительными до завершения военного положения, после чего их нужно будет обновить.
До вторжения штраф за управление просроченными правами составлял 510 грн. Водительские права в Украине выдаются сроком на 30 лет, но в первые два года новые водители должны избегать частых нарушений ПДД, в противном случае им придется повторно сдавать экзамен.
Обмен водительского удостоверения является обязательным в случае истечения срока действия, изменения персональных данных, повреждения документа или по желанию водителя обновить информацию. Процедуру можно пройти в сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя.
Стоимость услуги составляет 572 грн. Для обмена нужны паспорт, идентификационный код, действующее водительское удостоверение и медицинская справка (во время военного положения она не является обязательной).
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По материалам:
MMR
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