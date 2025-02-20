10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку — Finance.ua

10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку Сегодня 23:51 — Технологии&Авто

10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку

Принято считать, что после покупки премиального автомобиля владельцам приходится тратить много денег на их обслуживание. Однако в этом сегменте есть и исключения.

На портале Top Speed ​​назвали 10 премиальных автомобилей с пробегом, у которых невысокая стоимость обслуживания. Это достаточно надежные автомобили, которые можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

ТОП-10 подержанных премиальных авто с низкой стоимостью обслуживания:

Acura ILX (2013 год) Genesis G90 (2017 год) Acura TL (2013 год) Lincoln MKZ (2012 год) Audi A5 (2013 год) Audi A4 (2013 год) Infiniti Q40 (2015 год) Lincoln MKS (2012 год) Lincoln Continental (2017 год) Mercedes-Benz E-Class (2012 год)

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Acura ILX — премиальная модель на базе Honda Civic. По словам экспертов, этот седан предлагает роскошный интерьер и оснащается надежными двигателями.

В издании посчитали, что в среднем каждый год владельцы Acura ILX тратят около 440 долларов на обслуживание автомобиля. Также у этой модели низкий расход топлива.

УНІАН По материалам:

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