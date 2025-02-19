Рейтинг лучших компактных кроссоверов с пробегом (фото) — Finance.ua

Рейтинг лучших компактных кроссоверов с пробегом (фото) Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Рейтинг лучших компактных кроссоверов с пробегом (фото)

Компактные кроссоверы — самый популярный класс авто на современном рынке. Они практичны, достаточно просторны и имеют высокий клиренс. В большинстве своем это относительно недорогие модели, однако есть возможность сэкономить, если взять не слишком старое авто с пробегом.

Британское издание Auto Express определило лучшие подержанные кроссоверы компактного класса.

8 место — SEAT Ateca

Испанский кроссовер SEAT Ateca привлечет активных водителей, ведь отличается отличной управляемостью. Конечно, в линейке есть мощная заряженная версия Cupra, однако она дорогостоящая, поэтому целесообразнее обратить внимание на вариант с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором. Лучше выбирать авто, выпущенные после 2020 года, ведь они имеют более современную мультимедийную систему.

7 место — Toyota RAV4

Toyota RAV4 пятого поколения — самый популярный кроссовер с ДВС в мире. Он прежде всего заинтересует своей надежностью и долговечностью, а также небольшими затратами на эксплуатацию. Кроме того, в автомобиле комфортабельная подвеска, просторный салон и экономичная гибридная модификация.

6 место — Renault Kadjar

Renault Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai, который сейчас довольно дешевый. Кроссовер просторный внутри и имеет немалый 472-литровый багажник. У него сбалансированное шасси и комфортабельная езда. Дизельные версии Renault Kadjar привлекают экономичностью.

5 место — MG HS

Кроссовер MG HS — это много авто за небольшие деньги, ведь он существенно дешевле других подержанных моделей этого класса. У него просторный салон и достаточно богатая комплектация, а подвеска легко справляется с дорожными неровностями. На европейском рынке встречаются даже плагин-гибриды.

4 место — Skoda Karoq

Skoda Karoq — компактный кроссовер с практичным и просторным салоном, а также большим 521-литровым багажником. У него неплохо настроено шасси, что дает баланс между комфортом и управляемостью. Модель имеет широкую линейку экономичных бензиновых и дизельных версий.

3 место — Mazda CX-5

Кроссовер Mazda CX-5 второго поколения отличается превосходной управляемостью, а его двигатели имеют живой характер. К тому же модель очень надежна и не будет создавать проблем. В линейке Mazda CX-5 есть дизели, однако лучше выбирать бензиновые двигатели, которые более долговечны.

2 место — Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross — кроссовер для любителей комфорта. У него очень мягкая подвеска и удобные сиденья. К тому же стоит отметить просторный салон и богатую комплектацию. В линейке есть отличный 2,0-литровый турбодизель — экономичный и выносливый. Также Citroen C5 Aircross относительно недорогой на подержанном рынке.

1 место — Dacia/Renault Duster

Duster второй генерации не самый комфортный или самый надежный в этом рейтинге, однако он имеет одно существенное преимущество — низкую цену на вторичном рынке. Его простая конструкция позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт автомобилей. Кроме того, кроссовер неплохо чувствует себя на бездорожье и имеет крепкую подвеску, а его 1,5-литровый дизель экономичен.

Фокус По материалам:

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