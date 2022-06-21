Самая дорогая модификация Rolls-Royce станет желто-голубой — Finance.ua
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Самая дорогая модификация Rolls-Royce станет желто-голубой

21.06.2022, 00:32Технологии&Авто
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На Фестивале скорости в Гудвуде британская компания Rolls-Royce покажет модельный ряд в исполнении Black Badge, выкрашенный в необычные цвета.
Серия Black Badge у британской компании совсем не означает, что автомобиль должен быть черным. Напротив, чтобы продемонстрировать возможности исполнения в этой серии, Rolls-Royce показал яркие оттенки синего и желтого, которые выглядят по-разному, но все же обладают определенной элегантностью.
Все представленные модели Rolls-Royce — это автомобили под заказ ярких цветов и роскошных оттенков.
Самая дорогая модификация Rolls-Royce станет желто-голубой
Британцы сообщили, что серия Black Badge очень успешна — сейчас заказы этой серии составляют более четверти от всех новых Rolls-Royce во всем мире.
По материалам: Телеканал 24
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