Самая крупная криптобиржа мира запретила россиянам сделки с валютой — Finance.ua

Самая крупная криптобиржа мира запретила россиянам сделки с валютой Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Крупнейшая криптобиржа мира Binance обнародовала новый запрет для граждан россии.

Криптобиржа Binance не в первый раз вводит ограничения для россиян. Компания отреагировала на полномасштабную войну россии против Украины еще весной 2022 года.

Криптобиржа Binance сообщила, что отныне россиянам и всем находящимся на территории государства-агрессора нельзя будет покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе.

В то же время для жителей стран Европейского Союза заработал запрет на покупку и продажу российских рублей. Главная причина таких решений Binance — десятый пакет санкций ЕС против россии. Об этом рассказал анонимный представитель крупнейшей криптобиржи мира.

В то же время для дальнейшего использования сервиса p2p на криптобирже Binance пользователи смогут выбрать фиатные валюты, которые будут для них доступны.

Дело в том, что россияне начали использовать p2p-сервис для вывода средств за пределы страны. Для них эта опция является альтернативой системе SWIFT. Добавим, что для этого жители государства-агрессора используют не только криптобиржу Binance.

Напомним, что весной 2022 года криптобиржа Binance сообщила об ограничении доступа к своим сервисам для россиян с активами, превышающими отметку в 10 тысяч евро. Зато те, кто отвечали новым критериям, имели доступ только к функции вывода средств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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