Самая крупная криптобиржа мира запретила россиянам сделки с валютой — Finance.ua
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Самая крупная криптобиржа мира запретила россиянам сделки с валютой

Казна и Политика
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Крупнейшая криптобиржа мира Binance обнародовала новый запрет для граждан россии.
Криптобиржа Binance не в первый раз вводит ограничения для россиян. Компания отреагировала на полномасштабную войну россии против Украины еще весной 2022 года.
Криптобиржа Binance сообщила, что отныне россиянам и всем находящимся на территории государства-агрессора нельзя будет покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе.
В то же время для жителей стран Европейского Союза заработал запрет на покупку и продажу российских рублей. Главная причина таких решений Binance — десятый пакет санкций ЕС против россии. Об этом рассказал анонимный представитель крупнейшей криптобиржи мира.
В то же время для дальнейшего использования сервиса p2p на криптобирже Binance пользователи смогут выбрать фиатные валюты, которые будут для них доступны.
Дело в том, что россияне начали использовать p2p-сервис для вывода средств за пределы страны. Для них эта опция является альтернативой системе SWIFT. Добавим, что для этого жители государства-агрессора используют не только криптобиржу Binance.
Напомним, что весной 2022 года криптобиржа Binance сообщила об ограничении доступа к своим сервисам для россиян с активами, превышающими отметку в 10 тысяч евро. Зато те, кто отвечали новым критериям, имели доступ только к функции вывода средств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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