Сам себе банк: как заработать на децентрализованных финансах (DeFi) — Finance.ua
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Сам себе банк: как заработать на децентрализованных финансах (DeFi)

Сегодня 17:30Финтех и Карты
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Сам себе банк: как заработать на децентрализованных финансах (DeFi)Сам себе банк: как заработать на децентрализованных финансах (DeFi)
Главная идея децентрализованных финансов (DeFi) — «сам себе банк».
Об этом рассказал управляющий активами, инвестор, соучредитель компании Wotan Михаил Пацан во время бесплатного вебинара «Как заработать на падении криптовалют».
DeFi имеет два основных принципа работы:
  • SWAP-протоколы;
  • Lending-протоколы.

На какие SWAP-протоколы обратить внимание?

"Заработок средств на SWAP-протоколах происходит на предоставлении ликвидности в пулы и получении прибыли как процента от оборота пула. Лучше всего для этого подходит Ethereum и SWAP-протокол Uniswap. Рекомендую обратить на него внимание, потому что он долгосрочный и интересный для инвестиций. На Binance это Pancake Swap, на NEAR — Ref Finance и Aurora.
Блокчейн Terra с нативным токеном Luna когда-то имел классный Anchor Protocol — он давал доходность 20% в долларах. Это было очень неплохо для инвестиций в стэйблкоины. Однако следует заметить, что остальные DeFi-протоколы в то же время давали доходность примерно 3%. Поэтому когда повсюду 3%, а здесь 20%, то уже нужно задуматься — откуда эти проценты, ведь их не бывает просто так. Вот мы и увидели, что через несколько дней Luna полностью стала банкротом", — подчеркнул Пацан.
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Поэтому эксперт советует: если вам обещают сумасшедшие проценты доходности, проверьте — почему называют именно эти цифры. Следует быть внимательными, инвестируя в проекты, которые только начинают развиваться. Да, они дают большие проценты, но есть два разветвления: либо они будут быстро развиваться, либо этот проект не будет иметь роста. То есть это инвестиции со 100% риском.

Что с Lending-протоколами?

Заработок средств на Lending-протоколах происходит следующим образом: инвестор ставит определенную сумму на депозит активов под проценты, а также использует эти активы как задаток для кредита в другой криптовалюте.
«Например, поставили Ethereum, взяли USDT и проинвестировали его в любой другой проект. Таким образом, мы будем иметь эфир — если он будет расти, мы на этом зарабатываем. Плюс USDT как дополнительный актив для еще больших инвестиций», — рассказал Пацан.
Сам себе банк: как заработать на децентрализованных финансах (DeFi)
По его словам, можно разместить 1 Ethereum на депозит — это 2 тыс. долларов. Затем взять дополнительно, например, 1 тыс. долларов, купить за них 0,5 Ethereum и поставить его на депозит. То есть мы взяли 1 «эфир» за счет кредитного потенциала из 1,5 «эфира».

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«Фактически вы проинвестировали „эфир“ и ваш задаток уменьшился. И даже если Ethereum будет падать, вы все те деньги, которые взяли, разместили под тот же задаток. Однако риск состоит в том, что если крипта упадет более чем на 70%, то у вас заберут все средства. В то же время вероятность того, что Ethereum упадет до 600 долларов — достаточно низкая», — рассказал эксперт.
Таким образом, проинвестировав в одну криптовалюту, можно получить еще больше этой же валюты.
По материалам: Finance.ua
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