Сальвадор изменил закон о биткоине для соответствия требованиям МВФ — Finance.ua

Сальвадор изменил закон о биткоине для соответствия требованиям МВФ 31.01.2025, 01:02 — Криптовалюта

Сальвадор изменил закон о биткоине для соответствия требованиям МВФ

обязательном приеме криптовалюты частными компаниями, пишет Законодательное собрание Сальвадора в срочном порядке утвердило поправки к закону о биткоине, чтобы соответствовать условиям соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Одним из ключевых изменений стало исключение требования об, пишет Reuters

Документ, внесенный президентом Найибом Букеле, был одобрен подавляющим большинством голосов. Представители правящей партии подчеркнули, что нововведения позволят сохранить статус биткоина как законного платежного средства, в то же время обеспечивая его более удобное использование в экономике.

Поправки были необходимы для выполнения условий соглашения с МВФ, который требует снижения рисков, связанных с криптовалютами. В обмен организация согласилась выделить стране кредит в $1,4 млрд.

Несмотря на активизацию сотрудничества с МВФ, Сальвадор продолжает увеличивать резервы в первой криптовалюте. За последние несколько месяцев страна приобрела дополнительно 12 BTC

По данным портала Bitcoin Office , страна владеет 6049 BTC на сумму около $633 млн, а общий доход от инвестиций в криптовалюту составляет 127%. Власти заявляют, что намерены провести дополнительные закупки в 2025 году, поскольку биткоин-стратегия доказала свою эффективность.

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Сальвадор стал первой страной, которая легализовала первую криптовалюту как законное платежное средство 2021 года. В дальнейшем правительство стало регулярно закупать биткоин, формируя собственный крипторезерв.

В то же время страна сталкивалась с регулярной критикой со стороны МВФ из-за чрезмерной, по мнению организации, ставки на высокорисковые активы.

Ранее стало известно, что Сальвадор и Аргентина подписали договор о совместном развитии криптотрасли. В рамках соглашения страны будут обмениваться опытом и знаниями в области цифровых активов и блокчейна. Прежде всего, дело касается совместной работы в нормативно-правовом направлении.

Напомним, мы писали, что только 7,5% жителей Сальвадора заявили об использовании биткоина для взаиморасчетов.

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