С завтрашнего дня стоимость проезда в одном городе Украины возрастет на 50% — Finance.ua

С завтрашнего дня стоимость проезда в одном городе Украины возрастет на 50%
Как сообщили в коммунальном предприятии «Электроавтотранс», с четверга, 20 июня, в Ивано-Франковске возрастет тариф на проезд в коммунальном транспорте на 50%.
«Уважаемые пассажиры! Согласно решению исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета (№ 740 от 14.06.2024 года), с 20 июня 2024 года (четверг) устанавливаются новые тарифы на проезд в транспорте КП «Электроавтотранс» — говорится в сообщении.
Как возрастет
- при оплате наличными у водителя — 15 грн за одну поездку;
- при оплате банковской бесконтактной картой или через QR-код — 12 грн за одну поездку;
- при оплате транспортной картой «Галка» -10 грн за одну поездку с бесплатными пересадками в течение 30 мин с момента первой валидации;
- при оплате транспортной картой «Галка» студенческая — 8 грн за одну поездку с бесплатными пересадками в течение 30 мин с момента первой валидации;
- при оплате билета контролера, для пассажиров, предварительно не оплативших свой проезд — 300 грн за одну поездку.
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