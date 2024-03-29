С завтрашнего дня и до 15 июня частично ограничат движение по Северному мосту в Киеве — Finance.ua

С завтрашнего дня и до 15 июня частично ограничат движение по Северному мосту в Киеве Сегодня 18:30

С завтрашнего дня и до 15 июня частично ограничат движение по Северному мосту в Киеве

На Северном мосту с завтрашнего дня, 30 марта, до 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

«Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта», — говорится в сообщении.

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Изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, который проводится коммунальным предприятием по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева «Киевавтодормост».

Напомним, в Киеве с 1 марта по 5 апреля перекрыли движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки.

Економічна Правда По материалам:

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