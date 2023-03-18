С сентября украинцы купили подержанных авто на 21,1 миллиарда гривен. Откуда везут машины (инфографика) — Finance.ua

С сентября украинцы купили подержанных авто на 21,1 миллиарда гривен. Откуда везут машины (инфографика) Сегодня 21:05 — Личные финансы

С сентября украинцы купили подержанных авто на 21,1 миллиарда гривен. Откуда везут машины (инфографика)

Ежемесячно украинцы привозят около 10 тысяч подержанных легковушек.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

С сентября по декабрь 2022 года таможенное оформление прошли 60,8 тысячи подержанных легковушек с пробегом. В течение января-февраля 2023 года — еще 20,2 тысячи.

Откуда везут автомобили?

За последние шесть месяцев в Украину привезли 81 тысячу авто. Из них 61% (49,7 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 30% — из стран Америки (24,3 тыс.).

Из Великобритании экспортировали 4% машин (3,3 тыс.), из Китая — 3% (2,1 тыс.); 1% подержанных легковушек прибыл из Грузии (около 600 шт.). Остальное заняли другие регионы мира.

При этом доля «американцев» на рынке после максимальных 47% в сентябре 2022 года уменьшается пятый месяц подряд. По итогам февраля этот показатель составил 20%.

Инфографика: eauto.org.ua

Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе именно стран, а не регионов в целом, то на первом месте в течение сентября-2022 — февраля-2023 оказались США (29,5%, 23,9 тыс.), Польша (20,3%, 16,4 тыс. и Германия (17,7%, 14,3 тыс.).

Инфографика: eauto.org.ua

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

С сентября 2022 по январь 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 21,1 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют, это около $577 миллионов. Из них в январе-феврале 2023 года — 5,2 миллиарда гривен ($142 миллиона).

Больше всего средств потратили на покупку авто из США (более 9 миллиардов гривен). На втором месте разместилась Польша. Машины, экспортируемые из этой страны за последние 6 месяцев, украинцы потратили 2,9 миллиарда гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 2,4 миллиарда гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.

Интересно, что подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (2,17 млрд грн). Замыкает первую пятерку Литва (0,43 млрд грн).

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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