С сегодняшнего дня в Украине снижаются цены на топливо — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине снижаются цены на топливо
Сегодня, 18 марта, вступают в силу правительственные решения об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Facebook.
«Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин — на более чем 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)», — сказано в сообщении .
Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом.
«Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается», — пояснили в Минэкономики.
Как пояснили в министерстве, благодаря этому можно аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.