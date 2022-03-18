С сегодняшнего дня в Украине снижаются цены на топливо — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине снижаются цены на топливо

Сегодня 10:00 — Энергетика

С сегодняшнего дня в Украине снижаются цены на топливо

Сегодня, 18 марта, вступают в силу правительственные решения об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Facebook.

«Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин — на более чем 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)», — сказано в сообщении .

Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом.

«Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается», — пояснили в Минэкономики.

Как пояснили в министерстве, благодаря этому можно аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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