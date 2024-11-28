С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта — Finance.ua

С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта Сегодня 08:03 — Личные финансы

С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины с 28 ноября вводит новые размеры единых страховых платежей по договорам «Зеленая карта».

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

1 173грн — 15 дней действия договора;

1 869 грн — 1 месяц;

5 042 грн — 3 месяца;

13 041 грн — 1 год.

Для автобусов от 4390 грн за 15 суток до 39 734 грн за 1 год.

Для грузовых автомобилей от 2511 грн за 15 суток до 31 118 грн в год.

Максимальный размер страховых платежей по договорам «Зеленая карта» в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса.

Напомним, Национальный банк Украины планирует обновить требования к функционированию Единой централизованной базы данных по «автогражданке».

В условиях войны украинцы пересекают границу на собственных автомобилях, ведь автомобиль дает ощущение безопасности и мобильности, особенно в условиях неопределенности. Однако для того, чтобы выехать за пределы Украины, недостаточно просто иметь автомобиль и отправиться на нем в путь. Одним из обязательных условий для безопасного и легального пересечения границы является наличие полиса Зеленая карта

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