С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта — Finance.ua

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С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта

Личные финансы
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С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта
С сегодняшнего дня дорожает Зеленая карта
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины с 28 ноября вводит новые размеры единых страховых платежей по договорам «Зеленая карта».
Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.
Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):
  • 1 173грн — 15 дней действия договора;
  • 1 869 грн — 1 месяц;
  • 5 042 грн — 3 месяца;
  • 13 041 грн — 1 год.
Для автобусов от 4390 грн за 15 суток до 39 734 грн за 1 год.
Для грузовых автомобилей от 2511 грн за 15 суток до 31 118 грн в год.

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Максимальный размер страховых платежей по договорам «Зеленая карта» в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса.
Напомним, Национальный банк Украины планирует обновить требования к функционированию Единой централизованной базы данных по «автогражданке».
В условиях войны украинцы пересекают границу на собственных автомобилях, ведь автомобиль дает ощущение безопасности и мобильности, особенно в условиях неопределенности. Однако для того, чтобы выехать за пределы Украины, недостаточно просто иметь автомобиль и отправиться на нем в путь. Одним из обязательных условий для безопасного и легального пересечения границы является наличие полиса Зеленая карта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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