С сегодняшнего дня действует обновленный порядок применения мер влияния к банкам — НБУ Сегодня 15:03 — Фондовый рынок

С сегодняшнего дня действует обновленный порядок применения мер влияния к банкам — НБУ

Национальный банк Украины с 8 ноября обновляет порядок применения мер влияния к банкам.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк внес изменения в Положение, регулирующее порядок применения мер влияния к банкам. Это сделано с целью усиления надзора за соблюдением банками законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, в том числе регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения», — говорится в сообщении.

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Изменения предполагают:

расширение оснований применения Национальным банком мер влияния по результатам проверок по вопросам наличного обращения;

определение терминов «грубого» и «систематического» нарушения требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения;

установление ответственности банка за необеспечение уполномоченным Национальным банком лицам свободного доступа к помещениям и/или информационным системам;

усовершенствование подходов по применению мер влияния за осуществление банком рисковой деятельности, в частности дополнение перечня признаков такой деятельности;

уточнение порядка применения мер воздействия в форме письменного предупреждения и ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов операций;

установление штрафов за нарушение требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения.

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