S&P обвалило кредитный рейтинг РФ: риск дефолта все больше — Finance.ua
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S&P обвалило кредитный рейтинг РФ: риск дефолта все больше

Сегодня 10:17Личные финансы
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Международное рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC — менее чем за неделю от последнего понижения.
Об этом сообщает Reuters, сообщение на сайте S&P.
«Снижение рейтинга произошло после введения мер, которые, по нашему мнению, могут существенно повысить риск дефолта», — говорится в сообщении. Кроме того, рейтинг будет пересматриваться, и S&P определяет вероятным дальнейшее снижение.
Такой тезис совпадает с обоснованием, приведенным коллегами агентства на международном рынке, Fitch и Moody’s, которые накануне снизили кредитный рейтинг страны-агрессора.
Непосредственно S&P только в субботу снизило кредитные рейтинги РФ по ВВВ- до BB+, то есть менее недели назад. Однако на основе новых санкций, в том числе отключения крупнейших банков от системы SWIFT, санкций против Центрального банка и Министерства финансов России, блокирования валютных резервов и т.д. риск дефолта РФ как эмитента ценных бумаг быстро растет.
В частности, это отметило агентство Fitch, которое днем ранее снизило рейтинг России по ВВВ до В с негативным прогнозом. «Мощность санкций, наложенных на РФ, повышают макрофинансовые риски и подрывают желание страны обслуживать государственный долг», — отметили в среду в Fitch.
Следом рейтинги агрессора занизило агентство Moody’s из Ваа3 до B3 — то есть сразу на шесть ступеней.
По материалам: Економічна Правда
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