S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов — Finance.ua

S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов
Акции белорусских и российских активов больше не будут частью ведущих фондовых индексов. Соответствующее решение приняла компания S&P Global по поводу своих 11 индексов.
Это связано с рисками из-за наложенных санкций. Решение вступило в силу 31 марта.
В список компаний, акции которых были исключены, вошли «Веон», «АЛРОСА Финанс», «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», «Лукойл Капитал», «ВЭБ Финанс», «Русал Капитал ГАК СИБУР Секьюрииз», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие.
Акции, эмитентом которых является беларусь или россия, исключили из:
Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Еврозоны;
S&P Eurozone Quasi и индекс иностранных государственных облигаций;
Совокупный индекс облигаций без обеспечения, разработанный S&P Global;
Индекс энергетических облигаций S&P Global LargeMidCap по сырьевым товарам и ресурсам;
Индекс зеленых облигаций S&P;
Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Switzerland;
Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P UK;
Совокупный индекс облигаций США S&P;
Глобальный индекс высокодоходных корпоративных облигаций S&P в долларах США;
Глобальный индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P в долларах США;
S&P Индекс наднациональных и иностранных государственных облигаций США.