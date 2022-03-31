S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов — Finance.ua
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S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов

Сегодня 16:32Фондовый рынок
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S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексовS&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов
Акции белорусских и российских активов больше не будут частью ведущих фондовых индексов. Соответствующее решение приняла компания S&P Global по поводу своих 11 индексов.
Это связано с рисками из-за наложенных санкций. Решение вступило в силу 31 марта.
В список компаний, акции которых были исключены, вошли «Веон», «АЛРОСА Финанс», «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», «Лукойл Капитал», «ВЭБ Финанс», «Русал Капитал ГАК СИБУР Секьюрииз», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие.

Акции, эмитентом которых является беларусь или россия, исключили из:

  • Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Еврозоны;
  • S&P Eurozone Quasi и индекс иностранных государственных облигаций;
  • Совокупный индекс облигаций без обеспечения, разработанный S&P Global;
  • Индекс энергетических облигаций S&P Global LargeMidCap по сырьевым товарам и ресурсам;
  • Индекс зеленых облигаций S&P;
  • Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Switzerland;
  • Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P UK;
  • Совокупный индекс облигаций США S&P;
  • Глобальный индекс высокодоходных корпоративных облигаций S&P в долларах США;
  • Глобальный индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P в долларах США;
  • S&P Индекс наднациональных и иностранных государственных облигаций США.

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По материалам: Телеканал 24
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