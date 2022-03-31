S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов — Finance.ua

S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов

Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

S&P исключает белорусские и российские акции из 11 фондовых индексов

Акции белорусских и российских активов больше не будут частью ведущих фондовых индексов. Соответствующее решение приняла компания S&P Global по поводу своих 11 индексов.

Это связано с рисками из-за наложенных санкций. Решение вступило в силу 31 марта.

В список компаний, акции которых были исключены, вошли «Веон», «АЛРОСА Финанс», «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», «Лукойл Капитал», «ВЭБ Финанс», «Русал Капитал ГАК СИБУР Секьюрииз», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие.

Акции, эмитентом которых является беларусь или россия, исключили из:

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Еврозоны;

S&P Eurozone Quasi и индекс иностранных государственных облигаций;

Совокупный индекс облигаций без обеспечения, разработанный S&P Global;

Индекс энергетических облигаций S&P Global LargeMidCap по сырьевым товарам и ресурсам;

Индекс зеленых облигаций S&P;

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Switzerland;

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P UK;

Совокупный индекс облигаций США S&P;

Глобальный индекс высокодоходных корпоративных облигаций S&P в долларах США;

Глобальный индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P в долларах США;

S&P Индекс наднациональных и иностранных государственных облигаций США.

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