С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд — Finance.ua

С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд Сегодня 12:23 — Казна и Политика

С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд

Из-за военного вторжения россии Украина лишилась потенциальных инвестиций на сумму свыше $1 млрд.

Об этом в интервью UBR.ua рассказал исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач, курирующий проект «Инвестиционная няня».

Как отметил Цивкач, на 24 февраля 2022 года в портфеле сопровождения UkraineInvest в рамках программы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями было 28 потенциальных разработок.

«Общая сумма запланированных инвестиций в 28 инвестиционных проектов составила $2,3 млрд. К сожалению, из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину компании отсрочили старт реализации инвестиционных проектов», — говорит он.

В то же время Цивкач отметил, что на ноябрь 2022 года UkraineInvest сопровождает 8 проектов с потенциальным объемом инвестиций свыше $1,25 млрд.

Таким образом, война в Украине лишила государство 20 потенциальных проектов с инвестициями более чем на $1 млрд. Однако, как утверждает директор UkraineInvest, даже в условиях военного положения появляются новые инвесторы, уверенные в победе и дальнейшем развитии экономики Украины.

Справка Finance.ua:

правительство направило в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об «инвестиционных нянях»;

предлагают предоставить преференции закона проектам от 12 млн евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 млн евро;

кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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