С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд

Казна и Политика
15
С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд
С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд
Из-за военного вторжения россии Украина лишилась потенциальных инвестиций на сумму свыше $1 млрд.
Об этом в интервью UBR.ua рассказал исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач, курирующий проект «Инвестиционная няня».
Как отметил Цивкач, на 24 февраля 2022 года в портфеле сопровождения UkraineInvest в рамках программы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями было 28 потенциальных разработок.
Место для вашей рекламы
«Общая сумма запланированных инвестиций в 28 инвестиционных проектов составила $2,3 млрд. К сожалению, из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину компании отсрочили старт реализации инвестиционных проектов», — говорит он.
В то же время Цивкач отметил, что на ноябрь 2022 года UkraineInvest сопровождает 8 проектов с потенциальным объемом инвестиций свыше $1,25 млрд.
Таким образом, война в Украине лишила государство 20 потенциальных проектов с инвестициями более чем на $1 млрд. Однако, как утверждает директор UkraineInvest, даже в условиях военного положения появляются новые инвесторы, уверенные в победе и дальнейшем развитии экономики Украины.

Справка Finance.ua:

  • правительство направило в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об «инвестиционных нянях»;
  • предлагают предоставить преференции закона проектам от 12 млн евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 млн евро;
  • кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.