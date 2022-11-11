С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд — Finance.ua

С началом войны «инвестняни» потеряли проектов более чем на $1 млрд
Из-за военного вторжения россии Украина лишилась потенциальных инвестиций на сумму свыше $1 млрд.
Об этом в интервью UBR.ua рассказал исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач, курирующий проект «Инвестиционная няня».
Как отметил Цивкач, на 24 февраля 2022 года в портфеле сопровождения UkraineInvest в рамках программы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями было 28 потенциальных разработок.
«Общая сумма запланированных инвестиций в 28 инвестиционных проектов составила $2,3 млрд. К сожалению, из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину компании отсрочили старт реализации инвестиционных проектов», — говорит он.
В то же время Цивкач отметил, что на ноябрь 2022 года UkraineInvest сопровождает 8 проектов с потенциальным объемом инвестиций свыше $1,25 млрд.
Таким образом, война в Украине лишила государство 20 потенциальных проектов с инвестициями более чем на $1 млрд. Однако, как утверждает директор UkraineInvest, даже в условиях военного положения появляются новые инвесторы, уверенные в победе и дальнейшем развитии экономики Украины.
Справка Finance.ua:
- правительство направило в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об «инвестиционных нянях»;
- предлагают предоставить преференции закона проектам от 12 млн евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 млн евро;
- кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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