С начала войны в Украине рекордно увеличилось количество благотворительных организаций (инфографика) — Finance.ua

С начала войны в Украине рекордно увеличилось количество благотворительных организаций (инфографика) Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Международный бизнес продолжает работу в Украине

С начала войны количество благотворительных организаций возросло на 74%. В то же время, общее количество неприбыльных организаций, в которые входят и благотворительные, почти не изменилось.

Об этом пишет Опендатабот

20 671 — столько благотворительных организаций насчитывается в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Их количество выросло на 74% с начала полномасштабной войны.

В то же время, общее количество неприбыльных организаций почти не изменилось — прибавилось 1,6 тысяч учреждений. Это менее 1% от общего количества организаций. Всего в настоящее время насчитывается 208 385 неприбыльных организаций в Украине.

Среди всех некоммерческих учреждений больше всего общественных объединений — 57 497, или 27,5% от общего количества. До начала полномасштабной войны на втором месте были разнообразные «бюджетники», в то время как их подвинули объединения совладельцев многоквартирного дома — 33 402, или 16,03%. Замыкают топ 31 293 неприбыльных бюджетных учреждений.

Наиболее заметно сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.

Столица

Здесь зарегистрировано больше всего неприбыльных организаций — 11,8% от общего количества в стране. Ежегодно их количество растет. За период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.

Второе место занимает Львовская область — 7.8%.

На третьем — Днепропетровщина: 7.3%.

Замыкают пятерку лидеров Одесская и Киевская областми 5.8% и 5% соответственно.

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