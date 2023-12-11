С начала войны в Украине рекордно увеличилось количество благотворительных организаций (инфографика) — Finance.ua

С начала войны в Украине рекордно увеличилось количество благотворительных организаций (инфографика)
С начала войны количество благотворительных организаций возросло на 74%. В то же время, общее количество неприбыльных организаций, в которые входят и благотворительные, почти не изменилось.
Об этом пишет Опендатабот
20 671 — столько благотворительных организаций насчитывается в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Их количество выросло на 74% с начала полномасштабной войны.
В то же время, общее количество неприбыльных организаций почти не изменилось — прибавилось 1,6 тысяч учреждений. Это менее 1% от общего количества организаций. Всего в настоящее время насчитывается 208 385 неприбыльных организаций в Украине.
Среди всех некоммерческих учреждений больше всего общественных объединений — 57 497, или 27,5% от общего количества. До начала полномасштабной войны на втором месте были разнообразные «бюджетники», в то время как их подвинули объединения совладельцев многоквартирного дома — 33 402, или 16,03%. Замыкают топ 31 293 неприбыльных бюджетных учреждений.
Наиболее заметно сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.
Столица
Здесь зарегистрировано больше всего неприбыльных организаций — 11,8% от общего количества в стране. Ежегодно их количество растет. За период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.
- Второе место занимает Львовская область — 7.8%.
- На третьем — Днепропетровщина: 7.3%.
- Замыкают пятерку лидеров Одесская и Киевская областми 5.8% и 5% соответственно.
Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине
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