С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи — Finance.ua

С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи Сегодня 09:45 — Казна и Политика

С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) с начала полномасштабного вторжения россии предоставило Украине 9,89 миллиарда долларов помощи.

Об этом в комментарии Общественному сообщили в посольстве США в Киеве.

Подавляющее большинство этой суммы — 8,5 млрд дол. — это прямая бюджетная поддержка украинского правительства, чтобы оно могло реагировать на критические потребности: предоставление медицинской помощи и образования, поддержку перемещенных в результате войны, обеспечение поступления электроэнергии в школы, больницы, дома и т.д.

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Еще около миллиарда — это гуманитарная помощь, включающая в себя критически необходимое питание, медицинское обслуживание, воду, средства гигиены.

Остальные суммы выделили в поддержку малого бизнеса и сельского хозяйства.

Кроме того, около 100 млн дол. были выделены в поддержку свободной печати и противодействия дезинформации.

Справка Finance.ua:

Агентство США по международному развитию (USAID) начало проект поддержки финансового сектора Украины на 33 млн долларов. Цель проекта, способствующая большей интеграции украинской финансовой системы с европейскими и международными рынками, рассчитана на 5 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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