С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи — Finance.ua
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С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи

Казна и Политика
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С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи
С начала войны USAID предоставило Украине почти $10 млрд помощи
Агентство США по международному развитию (USAID) с начала полномасштабного вторжения россии предоставило Украине 9,89 миллиарда долларов помощи.
Об этом в комментарии Общественному сообщили в посольстве США в Киеве.
Подавляющее большинство этой суммы — 8,5 млрд дол. — это прямая бюджетная поддержка украинского правительства, чтобы оно могло реагировать на критические потребности: предоставление медицинской помощи и образования, поддержку перемещенных в результате войны, обеспечение поступления электроэнергии в школы, больницы, дома и т.д.
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Еще около миллиарда — это гуманитарная помощь, включающая в себя критически необходимое питание, медицинское обслуживание, воду, средства гигиены.
Остальные суммы выделили в поддержку малого бизнеса и сельского хозяйства.
Кроме того, около 100 млн дол. были выделены в поддержку свободной печати и противодействия дезинформации.

Справка Finance.ua:

  • Агентство США по международному развитию (USAID) начало проект поддержки финансового сектора Украины на 33 млн долларов. Цель проекта, способствующая большей интеграции украинской финансовой системы с европейскими и международными рынками, рассчитана на 5 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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