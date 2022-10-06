Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе — Finance.ua
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Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе

Казна и Политика
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Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе
Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе
В сентябре Украина получила $2 млрд помощи от иностранных партнеров. Для сравнения это вдвое меньше, чем в августе — $4,7 млрд. При этом уже в октябре финпомощь должна увеличиться.
Об этом сообщили аналитики Центра экономической стратегии.
Указывается, что все поступившие в сентябре средства были грантовыми: $1,5 млрд от США и 500 млн евро от Европейского Союза. Возвращать эти суммы Украине не придется.
При этом даже такой объем помощи позволяет значительно облегчить бремя дефицита бюджета, которое в августе превысило $4 млрд, отметили эксперты. А уже в этом месяце ситуация с поступлением финансовой помощи должна улучшиться. В конце сентября в Штатах окончательно согласовали новый пакет помощи Украине.
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Так, США увеличат свою поддержку бюджета Украины на $4,5 млрд в 2022 году — по $1,5 млрд в октябре, ноябре и декабре. Это грантовая поддержка, которую не нужно будет возвращать.
Кроме того, Министерство финансов Украины рассчитывает уже в октябре получить первую часть кредита от Евросоюза (8 млрд евро). Также продолжаются переговоры с МВФ (Международным валютным фондом), по результатам которых наша страна может получить еще $1,3 млрд кредитного финансирования.
Всего с начала полномасштабной войны Украина получила $19,4 млрд грантов и кредитов от иностранных партнеров. Международная финансовая помощь включает в себя кредиты и гранты, которые направляются в бюджет нашего государства от других стран или организаций.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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