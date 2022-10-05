С начала войны Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink — Finance.ua

С начала войны Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink Сегодня 19:45 — Казна и Политика

С начала войны Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink

С начала полномасштабной войны Украина получила около 20 тысяч устройств Starlink. Из них 5 тысяч — при содействии Американского агентства по международному развитию (USAID), еще 5 тысяч — при содействии правительства Польши.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что еще 5 тысяч устройств получили благодаря инициативе министров цифровой трансформации стран ЕС, остальные — от частных компаний.

Сегодня Starlink — это та критическая инфраструктура, которая влияет на жизни тысяч людей. Терминалы помогают сохранять связь энергетическим компаниям, пожарным частям, спасателям, больницам.

В министерстве добавили, что кроме спутниковой связи Илон Маск помогает Украине системами Tesla Powerwall. Это мощные аккумуляторы, позволяющие сохранять связь в самых горячих точках, несмотря на обесточивание. В настоящее время основатель компании Tesla безвозмездно передал Украине около 50 таких систем.

Укрінформ По материалам:

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