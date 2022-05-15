С начала войны добыча угля на государственных шахтах упала на 37% — Finance.ua
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С начала войны добыча угля на государственных шахтах упала на 37%

Сегодня 09:15Энергетика
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С начала полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины добыча угля на государственных шахтах упала на 37%.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью для Forbes.
«Добыча угля по государственным шахтам упала на 37% с начала войны. Мы уже потеряли три шахты на временно оккупированных территориях. Они затоплены, и восстановить их будет невозможно», — рассказал глава Минэнерго.
По его убеждению, проблем с накоплением угля нет, ведь уже есть несколько направлений, которые сейчас прорабатываются министерством.
«Хочу подчеркнуть, что в следующем отопительном сезоне всем украинским потребителям хватит электроэнергии и газа. Другое дело, что россияне могут продолжать уничтожать энергетическую инфраструктуру, поэтому здесь мы надеемся на помощь ВСУ», — подчеркнул Галущенко.
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Как сообщалось, в целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 992 учебных заведения, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания и 12 гражданских аэропортов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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