С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки — Finance.ua
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С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки

Сегодня 12:23Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержкиС начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки
С начала полномасштабного вторжения российских войск на украинскую землю Европейский Союз предоставил Украине в общей сложности 4,5 млрд евро финансовой поддержки.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на брифинге.
«Общая цифра поддержки, которую Европейский Союз предоставил с начала открытой войны россии против Украины — 4,5 млрд евро», — сказал он.
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Жовква, в частности, напомнил, что на прошлой неделе Украина получила второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Также, по его словам, дополнительные 500 млн евро поступили в так называемый Европейский фонд мира, который в настоящее время составляет 2 млрд евро. Заместитель руководителя ОП объяснил, что фонд — это средства, которые государства — члены ЕС могут использовать, когда поставляют Украине дополнительные объемы тяжелого вооружения.
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В то же время, он проинформировал, что на прошлой неделе в ЕС было принято решение о введении нового транша макрофинансовой помощи Украине в размере до 9 млрд евро, но его еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.
«Это — беспрецедентная сумма, которая когда-либо выделялась Европейским Союзом Украины и, наверное, и другим третьим государствам», — отметил Жовква.
Как сообщалось, Украине требуется ежемесячно дополнительно около 5 млрд долл. для закрытия текущих нужд.
Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине в среднем по 200 млн долл. для оплаты труда госслужащих и учителей, в общей сложности на это предусмотрено 1,5 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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