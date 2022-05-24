С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки — Finance.ua

С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки

Сегодня 12:23 — Казна и Политика

С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине €4,5 миллиарда поддержки

С начала полномасштабного вторжения российских войск на украинскую землю Европейский Союз предоставил Украине в общей сложности 4,5 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на брифинге.

«Общая цифра поддержки, которую Европейский Союз предоставил с начала открытой войны россии против Украины — 4,5 млрд евро», — сказал он.

Читайте также НБУ назвал источники финансирования государственного бюджета в период войны

Жовква, в частности, напомнил, что на прошлой неделе Украина получила второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Также, по его словам, дополнительные 500 млн евро поступили в так называемый Европейский фонд мира, который в настоящее время составляет 2 млрд евро. Заместитель руководителя ОП объяснил, что фонд — это средства, которые государства — члены ЕС могут использовать, когда поставляют Украине дополнительные объемы тяжелого вооружения.

Читайте также Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине

В то же время, он проинформировал, что на прошлой неделе в ЕС было принято решение о введении нового транша макрофинансовой помощи Украине в размере до 9 млрд евро, но его еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

«Это — беспрецедентная сумма, которая когда-либо выделялась Европейским Союзом Украины и, наверное, и другим третьим государствам», — отметил Жовква.

Как сообщалось, Украине требуется ежемесячно дополнительно около 5 млрд долл. для закрытия текущих нужд.

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине в среднем по 200 млн долл. для оплаты труда госслужащих и учителей, в общей сложности на это предусмотрено 1,5 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.