Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине — Finance.ua

Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине

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Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине

Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину и предлагает новую макрофинансовую помощь Киеву в объеме до 9 миллиардов евро в 2022 году.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в среду.

«Мы продолжим быть рядом с Украиной — на протяжении всей этой войны и когда они начнут восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в объеме до 9 миллиардов евро в 2022 году», — заявила фон дер Ляен.

По ее словам, восстановление должно сочетать инвестиции с реформами — впоследствии это поможет Украине на пути в ЕС.

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«Мы предлагаем платформу восстановления, возглавляемую Украиной и Еврокомиссией, которая объединит государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров», — объяснила глава ЕК.

Напомним, Украина столкнулась с дефицитом бюджета из-за вторжения рф. По оценкам, Украине необходимо от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать этот дефицит.

Еврокомиссия, как ожидалось, 18 мая должна была предложить финансовый пакет в координации с союзниками и международными организациями, чтобы помочь покрыть финансовый дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Сама Еврокомиссия, по сообщениям, должна была предложить Киеву кредиты от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных потребностей правительства. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов.

Предыдущая экстренная макрофинансовая помощь ЕС в Украине, предоставленная в этом году, составила 1,2 млрд евро.

Справка Finance.ua:

министры финансов стран G7 намерены на этой неделе согласовать пакет помощи Украине в объеме 15 млрд евро (15,80 млрд долларов);

пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые в отличие от кредитов не нужно возвращать;

Соединенные Штаты уже предложили внести половину помощи в виде грантов в размере 7,5 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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