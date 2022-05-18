Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине — Finance.ua
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Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине

Сегодня 15:42Казна и Политика
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Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса УкраинеЕврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофинанса Украине
Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину и предлагает новую макрофинансовую помощь Киеву в объеме до 9 миллиардов евро в 2022 году.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в среду.
«Мы продолжим быть рядом с Украиной — на протяжении всей этой войны и когда они начнут восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в объеме до 9 миллиардов евро в 2022 году», — заявила фон дер Ляен.
По ее словам, восстановление должно сочетать инвестиции с реформами — впоследствии это поможет Украине на пути в ЕС.
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«Мы предлагаем платформу восстановления, возглавляемую Украиной и Еврокомиссией, которая объединит государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров», — объяснила глава ЕК.
Напомним, Украина столкнулась с дефицитом бюджета из-за вторжения рф. По оценкам, Украине необходимо от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать этот дефицит.
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Еврокомиссия, как ожидалось, 18 мая должна была предложить финансовый пакет в координации с союзниками и международными организациями, чтобы помочь покрыть финансовый дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Сама Еврокомиссия, по сообщениям, должна была предложить Киеву кредиты от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных потребностей правительства. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов.
Предыдущая экстренная макрофинансовая помощь ЕС в Украине, предоставленная в этом году, составила 1,2 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • министры финансов стран G7 намерены на этой неделе согласовать пакет помощи Украине в объеме 15 млрд евро (15,80 млрд долларов);
  • пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые в отличие от кредитов не нужно возвращать;
  • Соединенные Штаты уже предложили внести половину помощи в виде грантов в размере 7,5 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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