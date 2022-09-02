С начала налоговой амнистии задекларированы активы на 5,3 млрд гривен, — Гетманцев Сегодня 11:27 — Казна и Политика

С начала налоговой амнистии задекларированы активы на 5,3 млрд гривен, — Гетманцев

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в рамках налоговой амнистии с начала ее действия (с 1 сентября 2021 г.) граждане задекларировали активов на 5,3 млрд гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале

В рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активы на сумму 5 298,8 млрд гривен, сбор в бюджет — 316,8 млн гривен.

Законы о налоговой амнистии касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Также под амнистию могут подпадать активы в Украине или за рубежом, приобретенные за счет доходов, которые не были задекларированы за какой-либо налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2021 года налоговая амнистия вступила в силу и должна была действовать один год — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Українські Новини По материалам:

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