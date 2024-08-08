С начала года в Украине открылось 720 новых магазинов розничной торговли — Finance.ua

С начала года в Украине открылось 720 новых магазинов розничной торговли Сегодня 17:33 — Казна и Политика

С начала года в Украине открылось 720 новых магазинов розничной торговли

Сегодня в Украине работают 19,5 тыс. магазинов розничной торговли, из них в первые месяцы 2024 года открылось 720 новых.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Андрей Жук.

«Ритейл пытается развиваться, несмотря ни на что. И об этом свидетельствует цифра в 720 новых магазинов, которые открылись в первые месяцы этого года. В общей сложности у нас сегодня 19 448 заведений современного ритейла — это те супермаркеты и магазины, в которые украинцы ходят ежедневно», — рассказал Жук.

Он добавил, что с учетом закрытых с начала года магазинов прирост их количества составил 487 ед., или 2% к показателю на конец 2023 года.

По итогам прошлого года оборот отечественного ритейла составил 1,5 трлн.

«В гривневом эквиваленте это на 30% больше, чем было в 2022 году. Условно говоря, в 2023 году ритейлеры продали столько же товаров, как в довоенном 2021 году. Подчеркну, что это в гривне, не стоит забывать о валютном курсе».

Укрінформ По материалам:

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