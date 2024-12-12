С начала года морские порты Украины обработали 91,1 миллиона тонн грузов — Finance.ua

С начала года морские порты Украины обработали 91,1 миллиона тонн грузов Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Украинские морские порты с начала 2024 года обработали 91,1 млн тонн грузов, что на 70% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Тимур Ткаченко.

«С начала 2024 года объем обработанных грузов составил 91,1 млн т, из которых 89,9 млн т перевалено за период с января по ноябрь. Это на 70% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда показатель составил 52,8 млн т», — говорится в сообщении.

В частности, в ноябре морские порты обработали 7,6 млн т грузов против 6,7 млн ​​т.

Лидерами по объемам с января по ноябрь остаются зерновые — 56,1 млн т против 39,4 млн т за аналогичный период прошлого года. На второй позиции рудные грузы, объем которых вырос до 16,7 млн ​​т по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году.

Важную роль в достижении таких результатов играет украинский коридор, через который с начала года транспортировались 73,4 млн т грузов.

Как сообщалось, за время работы украинского морского коридора более 3000 судов воспользовались его возможностями.

Укрінформ По материалам:

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