С начала года крупный бизнес уплатил почти ₴60 миллиардов налогов — Finance.ua

С начала года крупный бизнес уплатил почти ₴60 миллиардов налогов Сегодня 10:45 — Казна и Политика

С начала года крупный бизнес уплатил почти ₴60 миллиардов налогов

В январе-апреле 2023 года от крупных налогоплательщиков в бюджет поступило 59,9 млрд грн.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

«В течение января-апреля 2023 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 59,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что поступления от обслуживаемых Центральным управлением предприятий по результатам четырех месяцев этого года составляли 24% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

В разрезе основных налогов прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров — на 73,9% (+1,8 млрд грн) и по акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров — на 17,9% (+77,3 млн грн).

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Укрінформ По материалам:

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