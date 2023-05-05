С начала года крупный бизнес уплатил почти ₴60 миллиардов налогов — Finance.ua

С начала года крупный бизнес уплатил почти ₴60 миллиардов налогов
В январе-апреле 2023 года от крупных налогоплательщиков в бюджет поступило 59,9 млрд грн.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
«В течение января-апреля 2023 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 59,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что поступления от обслуживаемых Центральным управлением предприятий по результатам четырех месяцев этого года составляли 24% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.
В разрезе основных налогов прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров — на 73,9% (+1,8 млрд грн) и по акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров — на 17,9% (+77,3 млн грн).
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