С начала года игорный бизнес принес в госказну более полумиллиарда гривен — Finance.ua

С начала года игорный бизнес принес в госказну более полумиллиарда гривен Сегодня 10:12 — Казна и Политика

С начала года игорный бизнес принес в госказну более полумиллиарда гривен

С начала 2022 года в Государственный бюджет Украины поступило более полумиллиарда гривен от уплаты за лицензии разных видов и разрешений.

Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

«По состоянию на 26 июля в Госбюджет поступило более 773,143 млн грн от уплаты за лицензии разных видов и разрешений. Это примерно 65% от запланированной годовой суммы, предусмотренной Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», — отметили в пресс-службе КРАИЛ.

Напомним, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей была создана в 2020 году как орган госрегулирования в сфере организации и проведения азартных игр. Миссией КРАИЛ была задекларирована «...интеграция в мировое пространство без угроз безопасности и национальным интересам Украины».

Справка Finance.ua:

сотрудники БЭБ проверяют достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. В первую очередь это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане из страны агрессора или аффилированные с ними.

УНН По материалам:

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