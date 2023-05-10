С начала года бизнес уже получил доступных кредитов на ₴28,3 миллиарда — Finance.ua

С начала года бизнес уже получил доступных кредитов на ₴28,3 миллиарда Сегодня 08:23 — Кредит&Депозит

178 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 416 млн грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 8 тысяч кредитов на 28,3 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 61,2 тысячи кредитов на 195,3 млрд грн.

Об этом сообщает Минэкномика.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 62 млрд грн и на антивоенные цели — 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели — 12,4 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 29,7 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (54%);

торговли и производства (23%);

промышленной переработки (13%)

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали «Приватбанк» (26,8 тыс.), «Ощадбанк» (9,2 тыс.) и « Райффайзен Банк Аваль» (5,3 тыс.).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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