С начала года бизнес уже получил доступных кредитов на ₴28,3 миллиарда — Finance.ua
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С начала года бизнес уже получил доступных кредитов на ₴28,3 миллиарда

Кредит&Депозит
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178 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 416 млн грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 8 тысяч кредитов на 28,3 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 61,2 тысячи кредитов на 195,3 млрд грн.
Об этом сообщает Минэкномика.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 62 млрд грн и на антивоенные цели — 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели — 12,4 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 29,7 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
  • сельского хозяйства (54%);
  • торговли и производства (23%);
  • промышленной переработки (13%)
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.
На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали «Приватбанк» (26,8 тыс.), «Ощадбанк» (9,2 тыс.) и «Райффайзен Банк Аваль» (5,3 тыс.).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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