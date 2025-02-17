С начала года 30 банков присоединились к Государственному аграрному реестру — Коваль Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

С начала года 30 банков присоединились к Государственному аграрному реестру — Коваль

С начала 2025 года к Государственному аграрному реестру присоединились 30 украинских банков, которые являются участниками программы «Доступные кредиты 5−7-9».

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Об этом сообщает Минагрополитики

«Это означает, что у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им выгодны. А для банков стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей. Ведь ГАР интегрируется с 7 реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество», — отметил Коваль.

Министр также напомнил, что с 1 января правительство продлило программу «Доступные кредиты 5−7-9» для сельхозпроизводителей при регистрации в ГАР.

Укрінформ По материалам:

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