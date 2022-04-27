С мая помощь будет предоставляться двум категориям внутриперемещенных лиц — Finance.ua

С мая помощь будет предоставляться двум категориям внутриперемещенных лиц

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины, сообщила, что на сегодняшний день более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения.

"Я знаю, что сейчас, когда речь идет о внутренне перемещенных лицах, то часто говорят о людях, которые переместились после военного положения. Но война длится 8 лет, и количество тех, кто с 2014 года был вынужден бросить дома и искать убежища в других регионах страны — больше.

На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллиона человек.

Из них более 2 миллионов — это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона — вынужденно переместились впервые", — прокомментировала Марина Лазебная.

Больше всего людей после широкомасштабного военного вторжения России переместились во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

Но больше всего внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

С мая помощь будет предоставляться двум категориям внутриперемещенных лиц:

Переместившиеся из территориальных общин, которые расположены в районе боевых действий, временно оккупированы, окружены. Список таких общин будет утверждать Минреинтеграции по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Тем, у кого жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и кто подал заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг, независимо от того, вернулись они в населенный пункт постоянного проживания или нет.

Справка Finance.ua:

Напомним, что в рамках помощи внутренне перемещенным лицам с жильем Правительство компенсирует коммунальные расходы общинам и людям, которые бесплатно размещают у себя переселенцев.

Также государство оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий боевых действий.

Помощь оказывается в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен для других лиц. Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит помощь за два месяца — март и апрель.

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