С мая фиксируется рекордный спрос на «Доступные кредиты 5-7-9%» — Минэкономики — Finance.ua
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С мая фиксируется рекордный спрос на «Доступные кредиты 5-7-9%» — Минэкономики

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С мая фиксируется рекордный спрос на «Доступные кредиты 5-7-9%» — МинэкономикиС мая фиксируется рекордный спрос на «Доступные кредиты 5-7-9%» — Минэкономики
С мая существует рекордный запрос на льготное кредитование по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», что свидетельствует о стремлении предпринимателей как можно быстрее восстановиться.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«С мая у нас есть рекордный запрос на льготное кредитование со стороны бизнеса по государственной программе 5-7-9% — еженедельно выдается кредитов на около 4 млрд грн. Это свидетельствует о стремлении предпринимателей как можно быстрее возобновить или продолжать свою деятельность, и правительство активно их в этом поддерживает постоянным расширением и упрощением условий использования программы», — сообщил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
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Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (51,8%), торговли и производства (22,6%), промышленной переработки (14%). Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.
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С начала действия программы предпринимателям уже выдано 42476 кредитов на общую сумму 117,9 млрд грн. Среди них: антикризисных кредитов — 58,5 млрд грн, на рефинансирование ранее полученных кредитов — 26,4 млрд грн, на инвестиционные цели — 10,3 млрд грн, на антивоенные цели — 5,6 млрд грн. Кроме того, более 17 млрд грн кредитных средств получили аграрии на поддержку своей деятельности.
На сегодняшний день участие в программе принимают 42 банка, наибольшее количество кредитов выдали ПриватБанк (17,6 тыс.), Ощадбанк (5,3 тыс.) и Райффайзен Банк Аваль (3,9 тыс.).

Справка Finance.ua:

  • программа «Доступные кредиты 5-7-9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц с гарантией от Правительства на уровне 80%. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет вовремя рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Укрінформ
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