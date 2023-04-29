С мая для водителей в Украине отменяется одно из ограничений — Finance.ua

С мая для водителей в Украине отменяется одно из ограничений Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

С мая для водителей в Украине отменяется одно из ограничений

С 1 мая 2023 года для водителей будет снято одно из зимних ограничений. Речь идет о требовании включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы. Как поясняет пункт 9.8 ПДД, в период с 1 мая по 1 октября оно отменяется.

На зимний период документ требует, чтобы при передвижении за пределами населенных пунктов на автомобилях горели огни даже днем. Это правило распространяется на все виды транспортных средств, включая двухколесные.

Также в холодное время года от водителей требуют включать дальние или противотуманные фары, если они не слепят встречных участников движения. Требование было введено в соответствии с типовыми погодными условиями и из-за сокращения светового дня. Как только устанавливается ясная погода и день становится достаточно продолжительным, его отменяют.

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