С лета финпомощь Украине увеличилась — НБУ Сегодня 09:12 — Казна и Политика

С лета финпомощь Украине увеличилась — НБУ

С начала лета объемы финансовой помощи Украине увеличились.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.

«С июня поступление международной помощи в Украину ускорилось. Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и дальше», — сказал он.

В НБУ подчеркнули, что финансовая поддержка помогает преодолевать военные вызовы для фискального сектора, расходы которого значительно возросли, в том числе на оборону и социальные нужды.

Финдпомощь также снижает давление на международные резервы Украины.

Справка Finance.ua:

По оперативным данным, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов);

Кабинет Министров разрабатывает законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами.



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