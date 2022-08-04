С лета финпомощь Украине увеличилась — НБУ
С начала лета объемы финансовой помощи Украине увеличились.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.
«С июня поступление международной помощи в Украину ускорилось. Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и дальше», — сказал он.
В НБУ подчеркнули, что финансовая поддержка помогает преодолевать военные вызовы для фискального сектора, расходы которого значительно возросли, в том числе на оборону и социальные нужды.
Финдпомощь также снижает давление на международные резервы Украины.
Справка Finance.ua:
- По оперативным данным, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов);
- Кабинет Министров разрабатывает законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами.
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