С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году — Finance.ua

С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году Сегодня 09:13

В Украине продолжается мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Однако призывники могут получить отсрочку от призыва, если у них тяжелые заболевания. С некоторыми болезнями военнообязанного не мобилизуют, даже если у него нет инвалидности.

Последнее обновление перечня болезней, с которыми не берут в армию, было 18 августа 2023 года в приказе МОУ № 490 «Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины». Мы составили список, с какими болезнями не берут в армию в 2024 году, а какие болезни, наоборот, перестали быть основанием для отсрочки

С какими болезнями не берут в армию — общий список.

Новообразование (опухоли).

Болезни системы кровообращения.

Болезни органов дыхания.

Болезни органов пищеварения.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата.

Болезни крови и кроветворных органов.

Болезни эндокринной системы, нарушение питания и метаболизма.

Болезни кожи и подкожной клетчатки.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Болезни мочеполовой системы.

Болезни нервной системы.

Расстройства психики и поведения.

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.

С какими болезнями не берут в армию — общий список:

Список болезней, освобождающих от мобилизации:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д. ;

; новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.

УНІАН По материалам:

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