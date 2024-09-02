С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году — Finance.ua
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С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году

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В Украине продолжается мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Однако призывники могут получить отсрочку от призыва, если у них тяжелые заболевания. С некоторыми болезнями военнообязанного не мобилизуют, даже если у него нет инвалидности.
Последнее обновление перечня болезней, с которыми не берут в армию, было 18 августа 2023 года в приказе МОУ № 490 «Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины». Мы составили список, с какими болезнями не берут в армию в 2024 году, а какие болезни, наоборот, перестали быть основанием для отсрочки
  • С какими болезнями не берут в армию — общий список.
  • Новообразование (опухоли).
  • Болезни системы кровообращения.
  • Болезни органов дыхания.
  • Болезни органов пищеварения.
  • Болезни глаза, уха и придаточного аппарата.
  • Болезни крови и кроветворных органов.
  • Болезни эндокринной системы, нарушение питания и метаболизма.
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки.
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
  • Болезни мочеполовой системы.
  • Болезни нервной системы.
  • Расстройства психики и поведения.
Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.
С какими болезнями не берут в армию — общий список:
Список болезней, освобождающих от мобилизации:
  • активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
  • тяжелые формы вирусных гепатитов;
  • ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д.;
  • новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;
  • болезни крови и кроветворных органов;
  • нарушение эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;
  • расстройства психики и поведения;
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • болезни уха;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезни мочеполовой системы;
  • пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
  • тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.
По материалам:
УНІАН
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