С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году — Finance.ua

С какими болезнями не призывают в армию в 2024 году
В Украине продолжается мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Однако призывники могут получить отсрочку от призыва, если у них тяжелые заболевания. С некоторыми болезнями военнообязанного не мобилизуют, даже если у него нет инвалидности.
Последнее обновление перечня болезней, с которыми не берут в армию, было 18 августа 2023 года в приказе МОУ № 490 «Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины». Мы составили список, с какими болезнями не берут в армию в 2024 году, а какие болезни, наоборот, перестали быть основанием для отсрочки
- С какими болезнями не берут в армию — общий список.
- Новообразование (опухоли).
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни органов дыхания.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни глаза, уха и придаточного аппарата.
- Болезни крови и кроветворных органов.
- Болезни эндокринной системы, нарушение питания и метаболизма.
- Болезни кожи и подкожной клетчатки.
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
- Болезни мочеполовой системы.
- Болезни нервной системы.
- Расстройства психики и поведения.
Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.
С какими болезнями не берут в армию — общий список:
Список болезней, освобождающих от мобилизации:
- активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
- тяжелые формы вирусных гепатитов;
- ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями
и т. д.;
- новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;
- болезни крови и кроветворных органов;
- нарушение эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;
- расстройства психики и поведения;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
- тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей
и т. п.со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.
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