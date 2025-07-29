С августа со счетами украинцев смогут работать компании без банковской лицензии — Finance.ua

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С августа со счетами украинцев смогут работать компании без банковской лицензии

Личные финансы
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С августа со счетами украинцев смогут работать компании без банковской лицензии
С августа со счетами украинцев смогут работать компании без банковской лицензии
Национальный банк Украины утвердил порядок авторизации деятельности предоставителей нефинансовых платежных услуг в рамках запуска открытого банкинга, который стартует с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом Украины «О платежных услугах».

О чем идет речь

Новый документ определяет требования к юридическим лицам, желающим получить доступ к счетам пользователей и предоставлять платежные услуги, не являясь банками.
Для этого компании должны пройти процедуру авторизации путем включения в Реестр платежной инфраструктуры, которую ведет НБУ.
Постановление № 81 от 25 июля 2025 устанавливает:
  • условия и процедуру авторизации заявителей;
  • перечень документов для подачи;
  • требования к деловой репутации руководства и владельцев;
  • механизмы включения или выключения из Реестра;
  • правила привлечения третьих лиц и технологических операторов;
  • порядок расширения или сужения объема разрешенной деятельности;
  • процедуру прекращения авторизации.
Также Нацбанк внес изменения в действующее Положение о регистрации платежных систем и операторов инфраструктуры. Теперь информационная справка о технологическом операторе должна включать сведения о предоставлении им услуг именно в сфере открытого банкинга.

Для чего это

Новая нормативная база должна обеспечить прозрачный и контролируемый доступ к финансовым данным пользователей для участников открытого банкинга, не являющихся банками, но предоставляющих платежные сервисы.
По материалам:
borgexpert
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