С 7 июля Новая почта Глобал меняет тарифы на международную доставку: тарифы (инфографика) — Finance.ua

С 7 июля Новая почта Глобал меняет тарифы на международную доставку: тарифы (инфографика) Сегодня 17:26 — Фондовый рынок

С 7 июля 2022 г. Новая почта Глобал меняет тарифы на международные отправления и доставку из международных интернет-магазинов.

Первое изменение — срок действия акционной услуги «Вещи из дома за границу» продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна.

Весь список 25 стран и их зонирование можно узнать по этой ссылке

Напоминаем также о списке опасных, запрещенных и не принимаемых к транспортировке отправлений и возможном начислении таможенных платежей в странах Евросоюза для получателя при объявленной стоимости отправления свыше 44 евро.

Второе изменение — тариф на доставку личных вещей в рамках услуги «Вещи из дома за границу» в Польшу снизился на 33%. Так, доставка отправки из Украины в Польшу будет составлять:

до 2 кг — 600 гривен вместо 800 грн,

до 10 кг — 900 гривен вместо 1200 грн,

до 30 кг — 1500 гривен вместо 2000 грн,

до 70 кг — 3000 гривен

Третье изменение — в связи с удорожанием горючего вдвое, в том числе и авиационного, тариф на «Глобальную доставку» в/из США повышается на 20%, из других стран и территорий мира — на 10%.

Так, доставка отправления весом 0.5 кг из США обойдется в 840 грн., а из другой страны мира — от 1100 грн (в зависимости от страны).

Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит — 720 грн., а в другую страну мира — от 880 грн.

Напомним, что рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора: https://novaposhta.ua/calculatorinternational

Четвертое изменение — тариф на доставку отправлений из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем во всех весовых категориях.

Следовательно, доставка отправления из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:

Из США и Англии — 7 долларов,

из Польши, Германии, Испании и Франции — 5 долларов,

из Италии и Турции — 6 долларов.

Новые тарифы вступают в силу с 7 июля 2022 г.

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