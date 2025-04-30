С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей — Finance.ua
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С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей

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С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей
С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей
С 30 апреля начнется ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей с украинской стороны.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В этом пункте пропуска запланировано обустройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.
По информации таможни, работы продлятся ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска.
Ранее сообщалось, что с польской стороны «Зосин — Устилуг» тоже производится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, обновление опор и подъездов к нему. Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения только по одной полосе половины моста, к усложнению и замедлению трафика.
«Рекомендуем учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров. При необходимости — спланировать другой, менее загруженный маршрут», — подчеркнули в таможне.
По материалам:
Економічна Правда
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