С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей — Finance.ua

С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей Сегодня 17:33

С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей

С 30 апреля начнется ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей с украинской стороны.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В этом пункте пропуска запланировано обустройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.

По информации таможни, работы продлятся ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска.

Ранее сообщалось, что с польской стороны «Зосин — Устилуг» тоже производится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, обновление опор и подъездов к нему. Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения только по одной полосе половины моста, к усложнению и замедлению трафика.

«Рекомендуем учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров. При необходимости — спланировать другой, менее загруженный маршрут», — подчеркнули в таможне.

Економічна Правда По материалам:

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